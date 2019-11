Präsident Moon besucht Fabrik für Halbleitermaterial

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat anlässlich eines Fabrikbesuchs den Willen der Regierung bekräftigt, die Wettbewerbsfähigkeit der einheimischen Stoff-, Zuliefer- und Ausrüstungsindustrien zu verstärken.Moon nahm am Freitag in Cheonan an der Einweihungsfeier einer zweiten Fabrik von MEMC Korea, Hersteller von Silizium-Wafer, ein Schlüsselmaterial für Halbleiter, teil. Er gratulierte zum Fabrikbau und stellte eine aktive Unterstützung der Regierung in Aussicht.An der Zeremonie nahmen 100 Personen teil, darunter Industrieminister Sung Yoon-mo, Wissenschaftsminister Choi Ki-young, die Ministerin für kleine und mittlere Unternehmen, Park Young-sun sowie der Gouverneur der Provinz Süd-Chungcheong, Yang Seung-jo. Auch der präsidiale Chefsekretär für politische Angelegenheiten, Kang Gi-jung, und der Chefsekretär für Wirtschaft, Lee Ho-seung, waren anwesend.Moons Termin wird als Ausdruck der Absicht verstanden, angesichts Japans Beschränkungen der Ausfuhr von wichtigen Halbleitermaterialien nach Südkorea dessen Abhängigkeit vom Ausland bei der Versorgung mit Materialien, Teilen und Ausrüstungen zu verringern.