Abe bezeichnet Seouls Beschluss über GSOMIA-Abkommen als strategische Entscheidung

Photo : KBS News

Japans Ministerpräsident Shinzo Abe hat Südkoreas Beschluss über die bedingte Verlängerung des Abkommens zum Austausch von militärischen Informationen GSOMIA zwischen beiden Ländern als strategische Entscheidung bezeichnet.Vor Reportern in Tokio sagte Abe am Freitagabend, die trilaterale Solidarität und Kooperation zwischen Südkorea, Japan und den USA sei sehr wichtig, um auf Nordkorea reagieren zu können. Seoul habe die Entscheidung aus einer solchen strategischen Perspektive heraus getroffen, hieß es.Der japanische Verteidigungsminister Taro Kono sagte, seines Wissens habe Seoul die Beendigung des Abkommens vorübergehend verschoben. Er halte es für wichtig, dass das Abkommen ordnungsgemäß verlängert werde.Japans Außenminister Toshimitsu Motegi betonte jedoch, dass das GSOMIA-Abkommen und die Handelsrestriktionen gegenüber Südkorea voneinander getrennte Angelegenheiten seien. Südkorea habe das Schlichtungsverfahren im Handelsstreit vor der WTO gestoppt, so dass beide Länder Regierungsgespräche über Handelsfragen führen könnten.Unterdessen meldete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf einen japanischen Regierungsbeamten, Seoul und Tokio hätten vereinbart, Beratungen über eine Lösung in ihrem Handelsstreit aufzunehmen.