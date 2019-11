Südkorea und Brunei wollen auf Gebieten Information und Kommunikation und Smart City zusammenarbeiten

Photo : YONHAP News

Südkorea und Brunei wollen die Zusammenarbeit auf den Gebieten Information und Kommunikation sowie Smart City verstärken.Das vereinbarten die Staatschefs Moon Jae-in und Sultan Hassanal Bolkiah am Sonntag in Seoul. Beide hätten umfassende Diskussionen über eine grundlegende Kooperation gehabt. Auch über die Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel und Partnerschaften auf der Weltbühne sei gesprochen worden.Insbesondere konnten sie sich auf besondere Kooperationsprojekte einigen. Hierfür sollen IT-Know-how und Erfahrungen südkoreanischer Unternehmen in den Bau intelligenter Städte in Brunei eingebracht werden.Auch unterzeichneten die Regierungen Vorverträge zu Information und Kommunikation, E-Government und Smart City.Der Sultan absolviert in Südkorea einen Staatsbesuch. Anlass ist die Teilnahme am heute beginnenden Südkorea-ASEAN-Gedenkgipfel in Busan.