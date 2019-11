Photo : YONHAP News

Fußball-Nationalspieler Son Heung-min von Tottenham Hotspur hat seinen neunten Saison-Treffer erzielt.Beim Debüt des neuen Trainers Jose Mourinho traf Son am Samstag im Heimspiel gegen West Ham United in der 36. Minute. In der 43. Minute gab er die Vorlage zu einem Treffer durch Lucas Moura.Tottenham siegte mit 3:2. Davor hatte die Mannschaft fünf Spiele in Folge nicht gewinnen können.