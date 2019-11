Korea-ASEAN-Sondergipfel in Busan eröffnet

Photo : YONHAP News

Der Gedenkgipfel zwischen Südkorea und dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN ist am heutigen Montag in Busan eröffnet worden.Präsident Moon Jae-in führt am Montag bilaterale Gespräche mit seinen Kollegen aus Thailand, Indonesien und den Philippinen. Dabei werden Maßnahmen zur Kooperation in verschiedenen Bereichen, darunter Infrastruktur, Wissenschaft und Technologie, öffentliche Entwicklungszusammenarbeit und Rüstungsindustrie, besprochen.Moon wird auch an einem CEO-Gipfel und einem Gipfel zur Kulturinnovation am Rande des ASEAN-Korea-Sondergipfels teilnehmen.Dem CEO-Gipfel werden 500 führende Unternehmer aus Südkorea und den ASEAN-Ländern beiwohnen. Diskutiert werden die Rolle der ASEAN in einem veränderten globalen Handelsumfeld und Kooperationsmaßnahmen für ein innovatives Wachstum.Am Montagabend ist ein Begrüßungsbankett unter Moons Vorsitz geplant, an dem die Staats- und Regierungschefs sowie die Delegationen der ASEAN-Länder und führende Unternehmer aus Südkorea teilnehmen werden.Moon war am Sonntag in Busan eingetroffen und nahm mit den Regierungschefs Vietnams, Laos´ und Thailands an der Grundsteinlegung der Busan Eco Delta Smart City teil.Anschließend findet am Mittwoch der erste Mekong-Korea-Gipfel statt.