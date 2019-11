USA und Japan wollen sich für trilaterale Kooperation mit Südkorea einsetzen

Photo : YONHAP News

Die USA und Japan wollen sich für die trilaterale Kooperation mit Südkorea einsetzen.Das US-Außenministerium teilte am Samstag mit, dass der stellvertretende Minister John Sullivan und der japanische Chefdiplomat Toshimitsu Moteg sich am Samstag am Rande des G20-Außenministertreffens im japanischen Nagyoya getroffen hätten.Sie hätten vereinbart, bei einer Reihe von regionalen und globalen sicherheitspolitischen Fragen zusammenzuarbeiten. Hierzu zähle auch die Zusammenarbeit mit Südkorea und enge Abstimmung für die endgültige und nachweisliche Denuklearisierung Nordkoreas.Sullivan habe die gemeinsamen Werte der US-amerikanisch-japanischen Allianz und Vorteile der wirtschaftlichen Partnerschaft hervorgehoben. Auch habe er die Wichtigkeit einer starken Partnerschaft bekräftigt.Südkorea hatte am Freitag bekannt gegeben, die Entscheidung über die Beendigung des Geheimdienstabkommens GSOMIA mit Japan aufgehoben zu haben.