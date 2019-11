Nordkoreanische Diplomatin übt weitere Kritik an USA

Photo : KBS News

Die nordkoreanische Vizeaußenministerin Choe Son-hui hat weitere Kritik an den USA geübt.Nordkorea habe in den letzten zwei Jahren für die USA wichtige Maßnahmen getroffen, sagte Choe am Freitag nach ihrem Treffen mit dem russischen Vizeaußenminister Igor Morgulow in Moskau. Es bleibe jedoch lediglich ein Gefühl des Verrats zurück.Nordkorea habe den USA Zeit gegeben und Maßnahmen zum Vertrauensaufbau ergriffen, jedoch seien im Gegenzug keine Maßnahmen getroffen worden, hieß es. Damit reagierte sie auf eine Frage in Bezug auf die Äußerung des US-Sondergesandten für Nordkorea, Stephen Biegun, dass das Fenster für Gespräche geöffnet bleibe.Bieguns weitere Bemerkung, dass Nordkorea den USA keinen weiteren Gipfel vorgeschlagen habe, dementierte Choe nicht.Choe reagierte zudem ablehnend darauf, dass Biegun sie als seine Verhandlungspartnerin betrachtet. Jedes Land solle seinen Chefunterhändler selbst bestimmen, hieß es.