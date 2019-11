Wirtschaft Südkorea und Kambodscha beginnen gemeinsame Studie für Freihandelspakt

Südkorea und Kambodscha beginnen eine gemeinsame Studie, um ein bilaterales Freihandelsabkommen abschließen zu können.



Dies hätten Handelsministerin Yoo Myung-hee und ihr kambodschanischer Amtskollege Pan Sorasak am Montag am Rande des ASEAN-Korea-Gedenkgipfels in Busan offiziell erklärt, teilte das südkoreanische Ministerium für Handel, Industrie und Energie mit.



Kambodscha hatte beim bilateralen Gipfel im März vorgeschlagen, Diskussionen über die Handelsliberalisierung einzuleiten. Nach Arbeitsgesprächen auf der Ebene von Generaldirektoren einigten sich beide Seiten nun auf eine gemeinsame Machbarkeitsstudie.



Südkorea will laut Yoo einen Freihandelspakt für die Koexistenz anstreben. Südkorea wolle dadurch seine Erfahrungen mit der industriellen Entwicklung mit Entwicklungsländern teilen und gleichzeitig die wirtschaftliche Kooperation und einen erweiterten Marktzugang für einheimische Unternehmen anstreben.



Kambodscha wird ein großes Wachstumspotenzial zugetraut. Das Land verzeichnet seit 2011 jährlich Wachstumsraten von um die sieben Prozent. 72 Prozent der Bevölkerung sind jünger als 35 Jahre.