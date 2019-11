Eisenbahn-Gewerkschaft beendet Streik

Photo : YONHAP News

Der am vergangenen Mittwoch begonnene Bahnstreik in Südkorea ist am Montag beendet worden.Die Koreanische Eisenbahnergewerkschaft und die öffentliche Eisenbahngesellschaft Korail erzielten am frühen Montagmorgen eine Einigung. Beide Seiten hatten seit Samstagabend miteinander verhandelt.Sie einigten sich vorläufig auf eine Lohnanhebung von 1,8 Prozent im Vorjahresvergleich. Zu den weiteren wichtigen Streitpunkten solle es zusätzliche Diskussionen mit der Regierung geben.Der Bahnbetrieb wird sich voraussichtlich am Dienstagnachmittag wieder vollständig normalisiert haben.