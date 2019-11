Sängerin und Schauspielerin Goo Ha-ra tot in ihrer Wohnung aufgefunden

Photo : YONHAP News

Die Sängerin und Schauspielerin Goo Ha-ra ist tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden.Die Polizei im Bezirk Gangnam in Seoul teilte mit, dass Goo am Sonntag gegen 18 Uhr gefunden worden sei. Ein Bekannter habe die 28-Jährige gefunden und Polizei und Feuerwehr verständigt.Die genaue Todesursache wird noch ermittelt. Im Mai hatte sie einen Selbstmordversuch unternommen.Seit September des Vorjahres war sie wegen eines Streits mit ihrem ehemaligen Freund in die Schlagzeilen geraten. Der Mann hatte im August eine Bewährungsstrafe erhalten, da er Goo nach der Trennung mit der Veröffentlichung eines kompromittierenden Videos gedroht habe.Goo debütierte 2008 als Mitglied der Girlgroup Kara.