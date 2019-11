Südkorea und ASEAN wollen Beratungsgremium zu Smart City bilden

Photo : YONHAP News

Südkorea und die zehn Mitglieder des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN wollen ein Beratungsgremium auf Ministerebene bilden, um über eine nachhaltige Kooperation auf dem Gebiet von smarten Städten zu diskutieren.Darauf einigten sich beide Seiten beim ersten Korea-ASEAN-Ministertreffen über Smart City am Rande des bilateralen Sondergipfels am Montag in Busan.Dabei vereinbarten die südkoreanische Ministerin für Land, Infrastruktur und Verkehr, Kim Hyun-mee, und die zuständigen Minister und Vizeminister der ASEAN-Länder, die Lösungen einzelner Länder für städtische Probleme miteinander zu teilen und kontinuierlich zu kooperieren.Kim bezeichnete Smart City als wichtiges Thema für die ASEAN-Länder angesichts vielfältiger Probleme in den Städten, darunter die hohe Bevölkerungsdichte. Das Ministertreffen werde Südkorea die Gelegenheit bieten, die Zusammenarbeit mit den ASEAN-Mitgliedern auf diesem Gebiet zu festigen.Die südkoreanische Regierung will nächstes Jahr ein internationales Kooperationssystem namens K-SCON (Korea Smart City Open Network) ins Leben rufen. In dessen Rahmen werden Pilotprojekte mit Finanzmitteln Südkoreas und der Regierungen von allen Ländern durchgeführt, die am südkoreanischen Smart-City-Modell interessiert sind.