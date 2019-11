Südkorea bedauert Nordkoreas Verletzung von Militärübereinkunft nach Kims Truppenbesuch

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat eine Truppeneinheit auf einer Insel nahe der innerkoreanischen Seegrenze im Westmeer besucht.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Montag, dass Kim die Westfront und die Verteidigungstruppe auf der Insel Changrin besichtigt habe.Kim habe ein Ziel angegeben und die Küstenartillerie angewiesen, darauf zu schießen. Die Soldaten hätten ihre Schießfähigkeiten demonstriert, hieß es.Die Insel Changrin befindet sich in einer Pufferzone im Westmeer, die Süd- und Nordkorea in ihrer im September letzten Jahres abgeschlossenen Militärübereinkunft bestimmten.Daraufhin teilte das südkoreanische Verteidigungsministerium mit, dass Nordkoreas Schießübung auf der Grenzinsel eine Verletzung der innerkoreanischen Militärübereinkunft darstelle.Seoul betrachte die in den nordkoreanischen Medien genannte Schießübung mit Küstengeschützen in der Pufferzone im Westmeer als bedauerlich, sagte Sprecherin Choi Hyun-soo.