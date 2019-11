Politik Südkorea und ASEAN nehmen gemeinsame Erklärung zu geistigem Eigentum an

Südkorea und die zehn Mitglieder des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN wollen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums stärker kooperieren.



Darauf einigten sich die Chefs der Ämter für geistiges Eigentum Südkoreas und der ASEAN-Länder bei ihrem Treffen in Seoul am Rande des Korea-ASEAN-Sondergipfels in Busan.



Beide Seiten nahmen eine gemeinsame Erklärung zu geistigem Eigentum an, in der Südkorea und ASEAN ihren gemeinsamen Willen für die Schaffung gemeinsamen Wohlstands durch geistiges Eigentum zum Ausdruck bringen.



Darin wurde vereinbart, für ein gesundes Ökosystem auf dem Gebiet des geistigen Eigentums gute Patente zu entwickeln und sich für den Schutz des Wertes des geistigen Eigentums einzusetzen. Auch wollen sie in Anwendungsbereichen für die Förderung der Kommerzialisierung des geistigen Eigentums zusammenarbeiten.



Die Behördenchefs diskutierten auch über ein Kooperationsprogramm zu Patentprüfungen. Damit soll im Falle eines in Südkorea eingetragenen Patents ein beschleunigtes Prüfungsverfahren oder dessen Anerkennung ohne Prüfungsverfahren in einem ASEAN-Mitgliedsland ermöglicht werden.