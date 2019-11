Südkorea und Thailand einigen sich auf Verstärkung ihrer Zusammenarbeit in Wissenschaft und Technologie

Photo : YONHAP News

Südkorea und Thailand wollen ihre Kooperation im Bereich Wissenschaft und Technologie verstärken.Darauf einigten sich Südkoreas Staatspräsident Moon Jae-in und Thailands Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha bei Ihrem Gespräch in Busan, wo heute der Südkorea-ASEAN-Sondergipfel eröffnet wurde.Die Nachrichtenagentur Yonhap meldete zudem, Chan-o-cha habe begrüßt, dass anlässlich des Gipfels ein Memorandum of Understanding für die Entwicklung der östlichen Wirtschaftszone des südostasiatischen Landes unterzeichnet worden sei. Dadurch würden mehr südkoreanische Unternehmen auf den Stützpunkt für die Zukunftsindustrie Thailands vorstoßen können.Präsident Moon schloss sich der Erwartung des thailändischen Ministerpräsidenten an und sicherte die Unterstützung der südkoreanischen Regierung für den Ausbau der Zusammenarbeit zu.