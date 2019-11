Gipfeltreffen zwischen Südkorea und Indonesien in Busan

Photo : YONHAP News

Beim Südkorea-ASEAN-Sondergipfel in Busan ist Südkoreas Staatspräsident Moon Jae-in mit seinem indonesischen Amtskollegen Joko Widodo zu einem Einzelgespräch zusammengekommen.Wie die Nachrichtenagentur Yonhap meldete, hätten sich Moon und Widodo insbesondere auf den Ausbau der Beteiligung südkoreanischer Unternehmen an Bauprojekten für die Infrastruktur in Indonesien verständigt.Moon habe seine Überzeugung zum Ausdruck gebracht, dass Südkorea der ideale Partner für die Bauprojekte sei, auf die Indonesien den Schwerpunkt lege. Südkorea könne seine Erfahrungen für Indonesiens Vorhaben zur Verlegung der Hauptstadt gerne teilen.Der südkoreanische Präsident habe zudem um Unterstützung der indonesischen Regierung gebeten, so dass südkoreanische Autohersteller auf dem indonesischen Markt besser Fuß fassen könnten.Der indonesische Präsident habe erwidert, dass Indonesien kontinuierlich ein stabiles Wirtschaftswachstum verzeichne und gleichzeitig das Umfeld für ausländische Investitionen verbessere. Das Land wünsche sich eine stärkere Beteiligung an Bauprojekten südkoreanischer Unternehmen.