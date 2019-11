Börse in Seoul kann kräftig zulegen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am Montag kräftig zulegen können.Der Leitindex Kospi gewann 1,02 Prozent auf 2.123,5 Zähler. Grund für den Anstieg waren Berichte, dass die USA und China ihre Pläne für neue Zölle verschieben könnten. Diese sollen am 15. Dezember wirksam werden.Die Börse habe aufgrund der Bemerkung von US-Präsident Donald Trump zulegen können, dass eine Einigung mit China im Handelsstreit möglicherweise sehr kurz bevorstehe, sagte Analyst Kim Hoon-gil von Hana Financial Investment gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.