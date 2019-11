Südkorea und Philippinen wollen nächstes Jahr Freihandelspakt besiegeln

Photo : YONHAP News

Südkorea und die Philippinen wollen nächstes Jahr ihren Freihandelspakt besiegeln.Darauf einigten sich Präsident Moon Jae-in und sein philippinischer Amtskollege Rodrigo Duterte am Montag bei einem Spitzentreffen in Busan.Sie sprachen über Unwägbarkeiten für die Weltwirtschaft, die zum Teil durch Handelsprotektionismus ausgelöst worden seien. Ein weiteres Thema war die Suche nach neuen Wachstumsmotoren, die durch eine engere wirtschaftliche bilaterale Zusammenarbeit entstehen.Besonders hervorgehoben wurde die bilaterale Einigung über den Abschluss der Freihandelsgespräche zum Warenhandel im ersten Halbjahr des kommenden Jahres und vollständigen Abschluss der Verhandlungen bis zum Jahresende.Auch hätten beide Präsidenten nach Angaben des südkoreanischen Präsidialamtes die Einschätzung geteilt, dass die Bedingungen für Fortschritte in den Beziehungen in den kommenden 30 Jahren reif seien.