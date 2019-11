Südkorea und ASEAN wollen bei Sondergipfel in Busan Visionen festlegen

Photo : YONHAP News

Südkorea und die zehn Mitgliedsländer des südostasiatischen Staatenbunds ASEAN wollen bei ihrem Sondergipfel in Busan Visionen für ihre Zusammenarbeit festlegen.Am zweiten Tag des Gipfels werden zwei Nebensitzungen stattfinden und später soll eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht werden.Darin werden die Beziehungen zwischen Südkorea und ASEAN in den vergangenen drei Jahrzehnten beleuchtet. Auch wird der Rahmen für eine künftig engere Zusammenarbeit vorgestellt.Ebenfalls Bestandteil der Erklärung sind Erläuterungen der südkoreanischen Regierung zu ihrer Neuen Südpolitik.Präsident Moon Jae-in wird heute außerdem die ASEAN-Korea-Start-up-Expo besuchen, die zum Rahmenprogramm des Sondergipfels zählt.Südkoreas Präsidialamt kündigte an, dass der Start eines "Ökosystems für globale Start-ups" erklärt werden solle.Darüber hinaus plant er Einzelgespräche mit der myanmarischen Staatsberaterin Aung San Suu Kyi und dem laotischen MinisterpräsidentenThongloun Sisoulith.Auch ein Begrüßungsdinner anlässlich des ersten Mekong-Korea-Gipfels, der am Mittwoch stattfindet, ist heute geplant. Zu dem Gipfel mit Südkorea kommen die Mekong-Anrainer Kambodscha, Laos, Myanmar, Thailand und Vietnam zusammen.First Lady Kim Jung-sook wird unterdessen an der Schönheitsmesse K-Beauty-Festival teilnehmen.