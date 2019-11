Südkorea und ASEAN wollen Organisation für Innovation in Industrie gründen

Photo : YONHAP News

Südkorea und der südostasiatische Staatenbund ASEAN wollen eine Organisation gründen, die sich für Innovation in der Industrie einsetzt.Das teilte der südkoreanische Minister für Handel, Industrie und Energie Sung Yun-mo am Montag auf einer Pressekonferenz in Busan mit. Dort findet zurzeit der Südkorea-ASEAN-Sondergipfel statt.Sung erläuerte, dass die zehn ASEAN-Staaten unterschiedliche wirtschaftliche und technologische Entwicklungsniveaus aufwiesen. Es sei eine systematische Reaktion auf die verschiedenen Anforderungen im Rahmen der Kooperation erforderlich.Die neue Organisation solle sowohl online als auch offline Plattformen für die Zusammenarbeit schaffen und Expertengruppen einsetzen.Sie solle zur führenden Plattform für die Technologie-Kooperation in Ostasien werden, ähnlich dem Enterprise Europe Network der Europäischen Union.Ein weiteres Vorhaben, das Sung auf der Pressekonferenz ankündigte, ist die Einrichtung eines Forschungszentrums für Standardisierung. Standards für die vierte industrielle Revolution könnten den Handel beleben und die Schaffung von Zukunftsmärkten initiieren.Südkorea wolle ASEAN-Staaten an seinem Wissen und seinen Erfahrungen teilhaben lassen, damit die Qualität der in der Region gehandelten Produkte erhöht werde. Auch solle dadurch zu gemeinsamem Wachstum und Wohlstand beigetragen werden, sagte der Ressortchef.