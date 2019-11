Eisenbahnen fahren nach Streikende wieder planmäßig

Photo : YONHAP News

Nach einem Generalstreik der gewerkschaftlich organisierten Eisenbahner fahren die Eisenbahnen seit heute Morgen wieder planmäßig.Die Gewerkschaft hatten ihren Mitgliedern am Montag mitgeteilt, die Arbeit ab 9 Uhr wieder aufzunehmen. Grund war eine Einigung mit der Geschäftsführung.Die Eisenbahngesellschaft Korail teilte mit, dass die Mitarbeiter früher als erwartet an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt seien, sodass bereits heute um 5 Uhr die ersten Züge pünktlich starten konnten.Nach Marathonverhandlungen am Wochenende hatten beide Seiten sich am frühen Montagmorgen auf 1,8 Prozent mehr Lohn im Vorjahresvergleich geeinigt.Über weitere wichtige Streitpunkte soll mit der Regierung diskutiert werden. Noch im November sollen Gespräche mit dem Verkehrsministerium über eine Personalaufstockung beginnen. Zusätzliches Personal soll für Verbesserungen des Schichtsystems sorgen.