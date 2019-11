Begrüßungsbankett für Teilnehmer des Korea-ASEAN-Sondergipfels

Photo : YONHAP News

Am Montag, dem ersten Tag des Sondergipfels zwischen Südkorea und dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN in Busan, hat ein Begrüßungsbankett stattgefunden.An dem von Präsident Moon Jae-in und First Lady Kim Jong-sook geleiteten Bankett nahmen die Staats- und Regierungschefs aus den zehn ASEAN-Ländern sowie 300 Gäste aus dem In- und Ausland teil.Moon sagte, dass er sich über das 30. Jahr der Freundschaft zwischen Südkorea und der ASEAN freue. Er schlug einen Toast auf die Freundschaft und Entwicklung beider Seiten vor.Das Präsidialamt in Seoul teilte mit, es habe sorgfältige Vorbereitungen getroffen, damit beim Bankett in Harmonie von Traditionen und hochmodernen Technologien die Bedeutung der „Einheit in Vielfalt“ hervorgehoben werden könne.Der ASEAN-Südkorea-Gedenkgipfel 2019 findet am Montag und Dienstag anlässlich des 30. Jubiläums der Aufnahme von Dialogbeziehungen zwischen beiden Seiten statt.