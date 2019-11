Investor Jim Rogers erwartet helle und aufregende Zukunft für vereinigtes Korea

Photo : YONHAP News

Die koreanische Halbinsel wird nach Einschätzung eines berühmten Investors in naher Zukunft das aufregendste Land der Welt sein.Diese Einschätzung teilte Jim Rogers beim ASEAN-Korea CEO-Gipfel am Rande des Gedenkgipfels zwischen Südkorea und dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN am Montag in Busan mit.Auf der koreanischen Halbinsel würde die Verbindung von Nordkoreas Bodenschätzen und Arbeitskräften mit dem Kapital und dem verarbeitenden Gewerbe Südkoreas zu einer wirtschaftlichen Wiederbelebung führen. Die „Ein Gürtel, eine Straße“-Initiative und die Wiederherstellung der Eisenbahnstrecke zwischen Ost und West mit der transsibrischen Eisenbahn würden die koreanische Halbinsel zu einem globalen Verkehrsknotenpunkt machen, sagte Rogers.In Japan gehe es nach dem Erreichen eines Höhepunkts nun abwärts. Dagegen würde die koreanische Halbinsel bei einem Fall der innerkoreanischen Grenze in zehn bis 20 Jahren zum aufregendsten Ort nicht nur in Asien, sondern auch in der Welt werden, sagte Rogers weiter.Er erwartete zudem, dass in naher Zukunft Frieden zwischen Süd- und Nordkorea einkehren würde. Außerdem sagte er, dass die ASEAN mit ihren reichen Bodenschätzen, geringen Schulden und 600 Millionen Einwohnern zu einer neuen Führungskraft der Welt aufsteigen und bei der Förderung des Wohlstands der Welt mit Nordostasien eine führende Rolle spielen würde.