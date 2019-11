Berichte: Japan entschuldigte sich für Bekanntmachung zu GSOMIA über Botschaft

Photo : YONHAP News

Die japanische Regierung hat sich laut Berichten am Freitag bei Südkorea für eine umstrittene Mitteilung seines Wirtschafts- und Handelsministeriums entschuldigt. Die Mitteilung hatte sich auf eine Entscheidung über das bilaterale Militärabkommen GSOMIA bezogen.Medienberichte und Äußerungen aus Regierungskreisen in Japan über Seouls Entscheidung für die Verschiebung der Beendigung von GSOMIA wichen von denen in Südkorea ab und sorgten für Streit zwischen beiden Nachbarn.Eine diplomatische Quelle in Südkorea sagte, dass das südkoreanische Außenministerium am Freitagabend einen Gesandten der japanischen Botschaft in Seoul einbestellt habe, um gegen die Berichterstattung des japanischen Wirtschaftsministeriums zu protestieren. Dieser habe eine Entschuldigung der japanischen Regierung übermittelt.Der südkoreanische Nationale Sicherheitsberater Chung Eui-yong hatte am Sonntag gesagt, dass Südkorea offiziell bei Japan Protest gegen die entstellte Darstellung der Einigung zur GSOMIA-Frage durch das Ministerium erhoben und eine Entschuldigung Japans erhalten habe.Der japanische Chefkabinettssekretär Yoshihide Suga hatte jedoch am Montag bestritten, dass Tokio sich entschuldigt habe.