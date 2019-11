Präsident Moon ruft ASEAN angesichts globaler Herausforderungen zur engeren Kooperation auf

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat die ASEAN-Staaten angesichts globaler Herausforderungen zur Stärkung von Kooperation und Solidarität aufgerufen.Beim Korea-ASEAN-Gedenkgipfel im südkoreanischen Busan sagte Moon heute, die Schaffung einer inklusiven und nachhaltigen Welt sei durch eine Kooperation in Asien möglich.Der Sondergipfel findet aus Anlass der Aufnahme von Dialogbeziehungen zwischen Südkorea und dem südostasiatischen Staatenbund vor 30 Jahren statt. Aktuell verstärkt die Regierung in Seoul den Ausbau der Beziehungen zu dem regionalen Wirtschaftsblock unter dem Banner der Neuen Südpolitik.Angesichts Herausforderungen für die Welt wie eines zunehmenden Protektionismus, grenzüberschreitender Kriminalität und der vierten industriellen Revolution seien Kooperation und Solidarität der einzige Weg vorwärts.Moon wies außerdem darauf hin, dass das Spektrum der Zusammenarbeit von Wirtschaft und Handel auf Bereiche wie Politik, Sicherheit und Kultur erweitert worden sei. Die Beziehungen und das geschaffene Vertrauen zwischen Südkorea und ASEAN hätten die Staaten in die Lage versetzt, schwere Nöte wie die asiatische Finanzkrise und Weltfinanzkrise zu überstehen.Südkorea und ASEAN seien füreinander unverzichtbare Freunde geworden und er hoffe, dass das Tor für die Zusammenarbeit künftig noch breiter werde, sagte Moon weiter.