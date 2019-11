Umfrage: 35 Prozent der Koreaner nicht auf Leben im Alter vorbereitet

Photo : KBS News

Laut dem Ergebnis einer Umfrage sind über ein Drittel der Südkoreaner auf das Leben im Alter finanziell nicht vorbereitet.Entsprechend äußerten sich 34,9 Prozent in einer Umfrage, die das statistische Amt bei über 19-Jährigen durchführte. Das waren 0,3 Prozentpunkte mehr verglichen mit der Untersuchung vor zwei Jahren.Als Grund für die mangelnde Vorbereitung nannten 40 Prozent, damit der größte Anteil, dass sie dazu nicht in der Lage seien.Von den Männern trafen 71 Prozent Vorsorge fürs Alter, während der Anteil bei den Frauen bei 60 Prozent lag.25,6 Prozent der Befragten antworteten zudem, dass sie in den letzten zwölf Monaten gespendet hätten. Das sind 1,1 Prozentpunkte weniger als 2017 und 10,8 Prozentpunkte weniger verglichen mit der Umfrage im Jahr 2011. Über die Hälfte nannten als Grund für den Spendenverzicht, dass sie sich dies finanziell nicht erlauben könnten.Nach weiteren Ergebnissen sorgen bei sieben von zehn über 60-Jährigen die Befragten selbst bzw. ihre Ehepartnerinnen oder -partner für ihren Lebensunterhalt. Der Anteil der Personen, die von Kindern oder Verwandten finanziell unterstützt werden, sank auf etwa 17 Prozent nach rund 31 Prozent vor zehn Jahren.23,4 Prozent rechneten mit einer besseren finanziellen Lage ihres Haushalts im kommenden Jahr. 22,2 Prozent, damit fast drei Prozentpunkte mehr als vor zwei Jahren, erwarteten eine Verschlechterung ihrer Finanzsituation.