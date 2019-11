Nationales Südkorea will Mikroplastik in Reinigungs- und Waschmitteln verbieten

In Südkorea darf künftig kein Mikroplastik in Reinigungs- und Waschmitteln mehr verwendet werden.



Hintergrund sind die Meeresverschmutzung durch Mikroplastik und deren Schädlichkeit für den menschlichen Körper.



Das Umweltministerium teilte am Dienstag mit, entsprechende Änderungen der Sicherheitsstandards zu chemischen Produkten im Alltag ab Mittwoch für 20 Tage anzukündigen.



Demnach werden Mikrokügelchen (Microbeads), eine Art Mikroplastik, ab 1. Januar in den in Südkorea produzierten und importierten Reinigungs- und Waschprodukten verboten sein.



Zudem werden in antibakteriellen Filtern für Luftreiniger und Klimaanlagen fünf Chemikalien, Auslöser von Personenschäden durch Desinfektionsmittel für Luftbefeuchter, darunter PHMG, verboten sein.



Gemäß dem Minamata-Übereinkommen über Quecksilber darf Quecksilber in vier Artikeln, darunter Desinfektionsmittel und Algizide, nicht mehr enthalten sein. Die Maßnahme gilt ab Ende Februar, wenn das Abkommen in Südkorea in Kraft tritt.