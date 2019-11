Südkorea und ASEAN nehmen bei Sondergipfel gemeinsame Erklärung an

Photo : YONHAP News

Südkorea und die zehn Mitglieder des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN haben sich geeinigt, sich um gemeinsamen Wohlstand zu bemühen.Die ASEAN begrüßte die Neue Südpolitik der südkoreanischen Regierung und würdigte Südkoreas Beitrag zur Schaffung einer Gemeinschaft der ASEAN. Südkorea beschloss, seine Beihilfen für die ASEAN-Staaten bis 2022 mehr als zu verdoppeln.Eine entsprechende Erklärung der Ko-Vorsitzenden des ASEAN-Korea-Gedenkgipfels verabschiedeten Präsident Moon Jae-in und die Regierungs- und Staatschefs der zehn ASEAN-Länder am Dienstag bei der zweiten Sitzung des Gipfeltreffens in Busan.Beide Seiten vereinbarten darin, für Frieden, Sicherheit und Wohlstand in der Welt sowie eine nachhaltige Entwicklung eng zu kooperieren. Sie bekräftigten ihren Willen für die Verstärkung der Zusammenarbeit, um gegen Bedrohungen für den regionalen Frieden und die Sicherheit wie die transnationale Kriminalität und Terrorismus vorzugehen.Angesichts der Wichtigkeit der wirtschaftlichen Kooperation beschlossen Südkorea und die ASEAN, ihr bilaterales Freihandelsabkommen zu nutzen, um ein Handelsvolumen von 200 Milliarden Dollar bis 2020 zu erreichen. Zudem wollen sie sich durch verbesserte Regulierungen für gemeinsamen Wohlstand einsetzen.Außerdem kamen Erwartungen zum Ausdruck, dass sich beide Seiten für eine bessere Integration von Heiratsmigranten und multikulturellen Familien in die Gesellschaft über inländische Maßnahmen austauschen und eng zusammenarbeiten.