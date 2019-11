Südkorea, China und Japan kommen zu neuer Verhandlungsrunde über FHA zusammen

Photo : KBS News

Beamte Südkoreas, Chinas und Japans kommen am Mittwoch zur 16. Runde der Verhandlungen über ein trilaterales Freihandelsabkommen zusammen.Die Verhandlungsrunde in Seoul finde drei Tage lang statt, teilte das südkoreanische Ministerium für Handel, Industrie und Energie am Dienstag mit.Es sind ihre ersten Freihandelsgespräche, nachdem sich die Teilnehmerländer Anfang November auf den Vertragstext der umfassenden regionalen Wirtschaftspartnerschaft (RCEP) geeinigt hatten. An dem multilateralen Freihandelspakt beteiligen sich die drei Länder.Laut dem Ministerium werde eine stärkere Liberalisierung als im Rahmen der RCEP angestrebt. Zu allen Bereichen, darunter die Öffnung des Waren- und des Dienstleistungsmarktes, Herkunft und Zollabfertigung, würde diskutiert.