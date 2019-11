Präsident Moon betont nach Gipfel mit ASEAN Freihandel für gemeinsamen Wohlstand

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat betont, dass Südkorea und der südostasiatische Staatenbund ASEAN bei ihrem Sondergipfel in Busan die Bedeutung des Freihandels bekräftigt hätten.Südkorea und die ASEAN hätten erneut bestätigt, dass der Freihandel der Weg zu gemeinsamem Wohlstand sei, sagte Moon in einer gemeinsamen Pressemitteilung zum Abschluss des zweitägigen Gedenkgipfels in Busan.Beide Seiten hätten die Einigung über den Vertragstext der umfassenden regionalen wirtschaftlichen Partnerschaft (RCEP) begrüßt und beschlossen, auf der Grundlage des bilateralen Freihandelsabkommens den Freihandel zu schützen, sagte er.Moon sagte weiter, dass sich beide Seiten auf drei Zukunftskonzepte verständigt hätten. Diese sind eine menschenorientierte Gemeinschaft, eine innovative Gemeinschaft von Koexistenz und Wohlstand sowie eine friedliche ostasiatische Gemeinschaft.Sie hätten vereinbart, den Kultur- und Personenaustausch zu erweitern und eine am Menschen orientierte Gemeinschaft zu verwirklichen. Hierfür würden Verbesserungen verschiedener Systeme wie die Vereinfachung des Visaverfahrens angestrebt, hieß es.Moon betonte, dass ein reger Kulturaustausch für die Freundschaft zwischen Südkorea und der ASEAN ebenfalls wichtig sei. Er versprach größeres Interesse und Unterstützung für die Einwohner aus der ASEAN in Südkorea und betonte zugleich die Absicht, für die Unterstützung und den Schutz der Südkoreaner in den ASEAN-Ländern mit diesen eng zusammenzuarbeiten.Weiter hieß es, dass beide Seiten eine engere Kooperation für eine friedliche ostasiatische Gemeinschaft vereinbart hätten. Die Staats- und Regierungschefs hätten die Ansicht geteilt, dass Frieden und Stabilität in Nordostasien einschließlich der koreanischen Halbinsel mit der Sicherheit in Südostasien zusammenhingen.Die ASEAN habe beschlossen, für eine vollständige Denuklearisierung und dauerhaften Frieden auf der koreanischen Halbinsel die von ihr geführten regionalen Diskussionsgremien wie das ASEAN-Regionalforum zu nutzen, um für Frieden und Stabilität auf der Halbinsel zu kooperieren.