Börse in Seoul leicht im Minus

Photo : YONHAP News

Die Börse in Seoul hat den Handel am Dienstag leicht im Minus beendet.Der Kospi schloss 0,1 Prozent schwächer bei 2.121,35 Zählern.Am Montag hatte der Leitindex deutlich zulegen können, da eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China laut Angaben von US-Präsident Trump kurz bevorstehe.Alle US-Indizes seien auf Rekordstände gestiegen, seit die Einigung greifbar sei, sagte Kim Hoon-gil von Hana Financial Investment gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.Chinas jüngste Bekanntgabe, seine Vorgaben zum geistigen Urheberrecht zu verschärfen, hätten die Aussichten auf eine Handelseinigung zusätzlich verbessert, sagte Kim weiter.