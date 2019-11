Japans Außenminister dementiert Berichte über Entschuldigung bei Südkorea

Photo : YONHAP News

Der japanische Außenminister Toshimitsu Motegi hat Berichte über eine Entschuldigung bei Südkorea dementiert.Südkorea hatte Anstoß an Bemerkungen aus dem japanischen Handelsministerium genommen. Dieses hatte nach Südkoreas Entscheidung für das Festhalten am Geheimdienstabkommen GSOMIA erklärt, dass Tokio hierfür keine Zugeständnisse habe machen müssen.Südkoreas nationaler Sicherheitsberater Chung Eui-yong kritisierte den Vorgang, weil damit die Einigungen hinter den Kulissen verzerrt dargestellt würden. Später berichteten südkoreanische Medien, dass sich Japan für sein Verhalten entschuldigt habe. Ein Vertreter der japanischen Botschaft in Seoul habe eine Entschuldigung des Vizeaußenministers überreicht.Der japanische Chefdiplomat wies diese Berichte am Dienstag auf einer Pressekonferenz zurück. Eine solche Entschuldigung habe es nicht gegeben, hieß es.Er erwähnte aber die Einigung der beiden Länder auf den Start von Diskussionen über Japans Exporteinschränkungen und betonte die Wichtigkeit der Verhandlungen.