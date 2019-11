UN-Komitee nimmt Resolution für Tag des blauen Himmels an

Photo : YONHAP News

Ein UN-Komitee hat auf Südkoreas Initiative eine Resolution für die Bestimmung eines internationalen Tags zur Förderung sauberer Luft angenommen.Der Zweite Ausschuss der UN-Generalversammlung verabschiedete am Dienstag die Resolution im Konsens, den 7. September zum Internationalen Tag sauberer Luft für einen blauen Himmel (International Day of Clean Air for Blue Skies) zu bestimmen.Es ist das erste Mal, dass Südkorea den Vereinten Nationen einen Internationalen Tag vorschlug. Der Tag soll dazu dienen, globales Bewusstsein für die Wichtigkeit einer Reaktion auf den Klimawandel zu fördern.Der Beschluss ist zudem die erste Resolution über die Luftverschmutzung, die der Zweite Ausschuss der UN-Generalversammlung verabschiedete.Präsident Moon Jae-in hatte in seiner Grundsatzrede auf dem UN-Klimaaktionsgipfel im September die Einführung eines Internationalen Tags des blauen Himmels vorgeschlagen, um zur engeren Kooperation für die Verbesserung der Luftqualität zu ermutigen.