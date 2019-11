GM Korea kündigt 560 Leiharbeitern in Fabrik in Changwon

Photo : YONHAP News

560 Leiharbeitern in der Fabrik von GM Korea in Changwon droht die Entlassung.Subunternehmen von GM Korea kündigten am Montag 560 Arbeitern, die dort eingesetzt sind, zum 31. Dezember. Als Grund wurde genannt, dass ihre Verträge mit dem Autobauer auslaufen würden.Das Management der Fabrik von GM Korea in Changwon beschloss, aufgrund der geschrumpften Produktion vom Zweischichtbetrieb zum Einschichtsystem zu wechseln und die Verträge mit sieben der acht Subunternehmen aufzukündigen.Die Regierung hatte letztes Jahr 810 Milliarden Won (689 Millionen Dollar) eingesetzt, um General Motors vom Rückzug aus Südkorea abzuhalten und die Normalisierung der Geschäfte zu unterstützen.Die Arbeiter fordern nun die Regierung zu verantwortungsvollen Maßnahmen auf.