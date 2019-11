Südkorea und Laos sprechen über Kooperation

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in und der laotische Ministerpräsident Thongloun Sisloulith haben ein Gipfeltreffen abgehalten, um Wege für die Kooperation zwischen beiden Ländern zu diskutieren.Bei dem Treffen am Dienstag in Busan wies Moon darauf hin, dass die Bekanntmachung einer Südkorea-Mekong-Kooperationsvision bei seinem Besuch im September in Laos zu einem neuen Wendepunkt für die Zusammenarbeit zwischen Südkorea und den Mekong-Anrainern geführt habe. Er finde es bedeutungsvoll, dass nun der erste Korea-Mekong-Gipfel stattfinde.Thongloun brachte seine großen Erwartungen für Südkoreas Rolle bei der Zusammenarbeit zwischen dem Land und den Mekong-Anrainern zum Ausdruck. Er äußerte zudem die Hoffnung, dass beide Länder weiter neue Kooperationsbereiche in Verbindung mit der Neuen Südpolitik Südkoreas und der nationalen Entwicklungsstrategie Laos´ erschließen würden.Nach dem Treffen wurden drei Absichtserklärungen über die bilaterale Zusammenarbeit in den Bereichen Berufsausbildung, geistiges Eigentum und Informatisierung des Hafenbetriebs in Anwesenheit von Moon und Thongloun unterzeichnet.Der erste Mekong-Korea-Gipfel findet am heutigen Mittwoch in Busan statt.