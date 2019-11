Wirtschaft Hyundai Motor will Fabrik in Indonesien bauen

Hyundai Motor will in Indonesien eine Fabrik zur Automobilfertigung bauen.



Das wird sein erstes Werk in einem Land des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN sein.



Der koreanische Autobauer teilte mit, am Dienstag in Ulsan einen Investitionsvertrag für den Fabrikbau mit der indonesischen Regierung unterzeichnet zu haben. Die Unterzeichnung sei in Anwesenheit des indonesischen Präsidenten Joko Widodo und des Vizevorsitzenden der Hyundai Motor Group, Chung Eui-sun, erfolgt.



Unter dem Vertag wird Hyundai insgesamt 1,55 Milliarden Dollar investieren, um in Bekasi, 40 Kilometer östlich von der indonesischen Hauptstadt Jakarta, ein Werk zu bauen. Dort sollen ab Ende 2021 150.000 Fahrzeuge im Jahr produziert werden. Hyundai will später die Kapazitäten auf bis zu 250.000 Einheiten steigern.