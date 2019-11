Südkorea will Vorbereitungen für gemeinsame Olympia-Austragung mit Nordkorea starten

Photo : YONHAP News

Südkorea trifft Vorbereitungen, um die Olympischen Sommerspiele 2032 gemeinsam mit Nordkorea austragen zu können.Bei einem Diskussionsforum am Dienstag in Seoul brachten die zuständigen Minister ihre Erwartungen für die Effekte zum Ausdruck, die eine erfolgreiche Bewerbung beider Koreas um die Olympischen Spiele für die innerkoreanischen Beziehungen haben würde.Vereinigungsminister Kim Yeon-chul sagte, eine Olympiade in Seoul-Pjöngjang würde das erste Austauschprojekt zwischen Städten in Süd- und Nordkorea darstellen. Er äußerte die Hoffnung, dass Nordkorea sich aktiv an gemeinsamen Bemühungen um die Vorbereitung beteiligen werde.Der Minister für Kultur, Sport und Tourismus, Park Yang-woo, gab den Plan seines Ministeriums bekannt, in naher Zukunft Vorbereitungen auf Arbeitsebene zu starten. Er fügte hinzu, dass es bereits viele Austausche zwischen Seoul und dem Internationalen Olympischen Komitee gegeben habe.