Nordkoreas Medien bekräftigen Entschlossenheit für Abriss südkoreanischer Einrichtungen

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Medien haben den Plan für den Abriss der südkoreanischen Einrichtungen am Berg Geumgang als festen Willen der Führung bekräftigt.Die Propaganda-Webseite Uriminzokkiri schrieb am Mittwoch, es sei Nordkoreas fester Wille, die unschönen südkoreanischen Einrichtungen in der Touristenregion Berg Geumgang spurlos zu entfernen und die Gegend in eine moderne internationale Tourismus- und Kulturzone nach nordkoreanischem Stil zu verwandeln.Die Wochenzeitung „Tongil Sinbo“ schrieb am Montag, es sei die Absicht der Republik, die architektonisch und ästhetisch unschönen südkoreanischen Einrichtungen in der Touristenregion zu entfernen und mit der nordkoreanischen Architektur eine moderne kulturtouristische Attraktion zu schaffen.Das Propagandamedium DPRK Today bekräftigte am Sonntag, es sei Nordkoreas fester Wille, die Touristenregion Berg Geumgang zu verändern.Machthaber Kim Jong-un hatte bei seinem Besuch in der Region am 23. Oktober den Abriss der südkoreanischen Einrichtungen angeordnet.