Südkorea beobachtet Bewegungen in nordkoreanischem Hafen nahe Berg Geumgang

Photo : YONHAP News

Südkorea vefolgt mit großer Aufmerksamkeit Bewegungen in einem nordkoreanischen Hafen in der Nähe des Bergs Geumgang an der Ostküste.Anlass ist, dass in letzter Zeit häufig nordkoreanische Kriegsschiffe dort beobachtet wurden.Nach Angaben einer südkoreanischen Behörde am Mittwoch wurden jüngst Anzeichen beobachtet, dass Nordkorea den Hafen von Jangjon möglicherweise zu einem Militärstützpunkt entwickeln wolle.An dem Hafen seien neue Anlagen und Gebäude eingerichtet worden. Kriegsschiffe, die nach dem Start der innerkoreanischen Touren zum Berg Geumgang nach Wonsan und zu weiteren Orten verlegt worden waren, würden dort nun häufiger beobachtet, hieß es.Der Hafen von Jangjon war ursprünglich der südlichste Marinestützpunkt Nordkoreas an der Ostküste gewesen. Nach dem Start des innerkoreanischen Tourprojekts Ende der 90er Jahre hatte Nordkorea die Marinebasis in ein Gebiet nördlich des Hafens verlegt und Kriegsschiffe in andere Häfen geschickt. Im Hafen von Jangjon waren dann südkoreanische Kreuzfahrtschiffe mit Touristen an Bord eingelaufen.Das südkoreanische Militär teilte diesbezüglich mit, dass die zuständigen Behörden Südkoreas und der USA in enger Kooperation Aktivitäten von Kriegsschiffen der nordkoreanischen Marine im Zusammenhang mit dem Hafen von Jangjon überwachten. Man könne Details wie eine mögliche Verwandlung in eine Militärbasis nicht bestätigen.