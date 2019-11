Präsident Moon Jae-in betont Bedeutung von Kooperation mit Mekong-Anrainern

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat die Bedeutung der Kooperation zwischen Südkorea und fünf Anrainerstaaten des Mekong unterstrichen.Die Mekong-Anrainer und Südkorea würden ein Ostasien des Friedens und gemeinsamen Wohlstands verwirklichen, in dem Menschen glücklich sein würden, sagte Moon in einer nach dem ersten Korea-Mekong-Gipfel am Mittwoch in Busan veröffentlichten gemeinsamen Pressemitteilung.Es sei ein gemeinsames Ziel beider Seiten, dass 300 Millionen Einwohner in der Mekong-Region und Südkorea einen engen Austausch pflegen und gemeinsam gut leben würden, sagte er.Die Entwicklung der Mekong-Region beginne mit dem Abbau der Entwicklungskluft. Südkorea habe beschlossen, durch den Ausbau der Infrastruktur wie Straßen, Brücken, Bahn und Häfen zur Verstärkung der Konnektivität in der Region beizutragen, sagte Moon weiter.Der thailändische Premierminister Prayut Chan-o-cha begrüßte in der Pressemitteilung, dass Moon versprach, eine Million Dollar für ACMECS, eine Gemeinschaft für die Wirtschaftskooperation der Mekong-Anrainer, bereitzustellen. Er dankte für die Kooperation für ein nachhaltiges sozioökonomisches Wachstum der Mekong-Anrainer und stellte die Erweiterung der Zusammenarbeit zwischen Südkorea und den Mekong-Anrainern in Aussicht.