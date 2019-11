Nationales Südkoreanisches Gericht verurteilt schizophrenen Mörder

Ein südkoreanisches Gericht hat einen schizophrenen Mörder verurteilt.



Ein neunköpfiges Geschworenengericht am Bezirksgericht Changwon war am Mittwoch einstimmig der Überzeugung, dass der Brandstifter Ahn In-deuk des Mordes an fünf Menschen und der Körperverletzung von 17 Personen schuldig sei.



Acht der Geschworenen sprachen sich für die Todesstrafe aus, ein Laienrichter für eine lebenslange Haftstrafe.



Die schwere Strafe begründeten sie damit, dass Ahn sich nicht in Behandlung begeben habe und es in der Folge zu der Brandstiftung und den Morden gekommen sei. Auch die gründliche Vorbereitung der Tat und das Leid, das er über die Opfer und ihre Familien gebracht habe, wurden als Gründe für das hohe Strafmaß genannt. Eine fehlende Reue des Täters und die hohe Wiederholungsgefahr wurden ebenfalls als Gründe angeführt.



Das Gericht betonte aber auch die Hoffnung, dass mit dem Urteil keine Vorurteile und Hass gegen Menschen mit psychischen Störungen geschürt werden. Stattdessen solle das Urteil zu institutionellen Verbesserungen bei der Behandlung von Geisteskranken führen.



Der 42-Jährige hatte im April in der Stadt Jinju Feuer in seiner Apartmentwohnung im vierten Stock gelegt und anschließend wegen des Feueralarms flüchtende Hausbewohner mit einem Messer attackiert.