Russischer Vizeaußenminister diskutierte mit US-Ansprechpartner über Nordkorea

Photo : YONHAP News

Der russische Vizeaußenminister Igor Morgulow hat mit dem US-Sondergesandten Stephen Biegun über Nordkorea gesprochen.In dem Telefongespräch am Dienstagabend seien Nordkoreas Atomwaffenarsenal und mögliche politische Lösungen für den Atomstreit erörtert worden. Das teilte das Außenministerium in Moskau mit.In dem Gespräch sei betont worden, dass für zügige Fortschritte in der Angelegenheit eine Koordinierung alle betroffenen Staaten erforderlich sei.Anlass für das Gespräch war ein Besuch der nordkoreanischen Vizeaußenministerin Choe Son-hui in Moskau in der Vorwoche. Sie hatte unter anderem Außenminister Sergei Lawrow und Verteidigungsminister Alexander Formin zu Gesprächen getroffen.In südkoreanischen Medien wird spekuliert, dass Morgulow seinen US-amerikanischen Ansprechpartner über die Ergebnisse des Besuchs der nordkoreanischen Diplomatin unterrichtet haben könnte.