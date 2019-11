Nordkoreanisches Schiff überquert innerkoreanische Grenze

Photo : YONHAP News

Ein nordkoreanisches Schiff hat am Mittwochmorgen die innerkoreanische Grenze überquert. Die südkoreanischen Streitkräfte gaben daraufhin Warnschüsse ab.Der Vereinigte Generalstab teilte mit, dass das Schiff entdeckt worden sei, als es sich nordwestlich der Insel Baeknyeong, südlich der Nördlichen Grenzlinie NLL, bewegt habe.Die Streitkräfte hätten die Bewegungen des Schiffes fast vier Stunden lang verfolgt. Es habe ermittelt werden können, dass es sich um ein in Privatbesitz befindliches kommerzielles nordkoreanisches Schiff gehandelt habe.Nach Einschätzung der südkoreanischen Streitkräfte sei die Grenzüberquerung offenbar nicht absichtlich erfolgt. Vielmehr seien die Wetterverhältnisse und Antriebsprobleme Schuld gewesen.Der Vereinigte Generalstab leitete Maßnahmen ein, um das Boot in Richtung Norden fahren zu lassen. Gefahr habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, hieß es weiter.