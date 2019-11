Präsident Moon bittet Vietnam um konstruktive Rolle in Frage der koreanischen Halbinsel

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat mit dem vietnamesischen Premierminister Nguyen Xuan Phuc über Wege zum Ausbau der bilateralen Kooperation gesprochen.Beide kamen am Mittwochnachmittag an Moons Amtssitz in Seoul zusammen, nachdem sie am Vormittag am Mekong-Südkorea-Gipfel und zuvor am ASEAN-Südkorea-Gedenkgipfel teilgenommen hatten.Bei dem Treffen bat Moon um Interesse und Unterstützung der vietnamesischen Regierung, damit neben der Exportdiversifizierung auch Investitionen in verschiedene Bereiche wie Spitzentechnologie erweitert werden.Moon teilte die Absicht mit, die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit (ODA) im Verwaltungsbereich wie die Kooperation für den Aufbau smarter Städte und Unterstützung der Erstellung städtischer Verkehrspläne zu erweitern. Er äußerte Erwartungen an die geplante Gründung eines südkoreanisch-vietnamesischen Kooperationszentrums für Smart City.Moon und Phuc begrüßten die Errichtung eines südkoreanischen Generalkonsulats in Da Nang. Sie verständigten sich auf die Notwendigkeit, den Personenaustausch zu erweitern und die Kooperation in verschiedenen Bereichen wie Bildung, Gesundheit, Umwelt, Wissenschaft und Technologie zu beleben.Beide diskutierten auch über die Lage auf der koreanischen Halbinsel und die weltpolitische Lage.Moon erläuterte Seouls Nordkorea-Politik. Er bat Vietnam, eine konstruktive Rolle in der Frage der koreanischen Halbinsel zu spielen, da es nächstes Jahr den Vorsitz des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN übernimmt und als nichtständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat sitzen werde.Phuc äußerte die Bereitschaft seines Landes, Fragen der koreanischen Halbinsel aktiv und mit Interesse zu verfolgen.