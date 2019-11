Südkorea und VAE wollen gemeinsam in AKW-Märkte vorstoßen

Photo : KBS News

Südkorea und die Vereinigten Arabischen Emirate wollen sich gemeinsam an Projekten für den Bau von Atomkraftwerken im Ausland beteiligen.Beide Seiten vereinbarten bei einer hochrangigen Konsultation im Nuklearbereich am Mittwoch in Abu Dhabi, an einem Kooperationsmodell hierfür zu arbeiten.Das Treffen unter dem Ko-Vorsitz des südkoreanischen Vizeaußenministers Lee Tae-ho und des Ministers der VAE für Energie und Industrie, Faris Al Mazrouei, fand im Vorfeld der Betankung des ersten von vier Reaktoren statt, die Südkorea in die VAE liefert. Die Betankung soll im Februar beginnen, anschließend wird der Reaktor in den Versuchsbetrieb gehen.Bei der Konsultation vereinbarten beide Seiten, auf den Gebieten AKW-Betrieb und -Wartung, Forschung und Entwicklung von Technologien, Sicherheit sowie Regulierung zu kooperieren.Beide Staaten werden im kommenden Jahr in Seoul ihre hochrangige Konsultation fortsetzen.