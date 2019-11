LKP-Fraktionschefin erntet Kritik wegen Ablehnung von USA-Nordkorea-Gipfel vor Wahl in Südkorea

Photo : YONHAP News

Die Fraktionschefin der Freiheitspartei Koreas (LKP), Na Kyung-won, ist wegen ihrer angeblichen Forderung gegenüber den USA in die Kritik geraten, dass vor der Parlamentswahl in Südkorea im April kein Gipfel mit Nordkorea stattfinden solle.Die entsprechende Äußerung machte Na laut Berichten beim Treffen mit dem US-Sondergesandten für Nordkorea, Stephen Biegun, am 20. November, als sie mit den Fraktionschefs anderer Parteien die USA besuchte.Na habe dabei gesagt, es sei unangemessen, vor der südkoreanischen Parlamentswahl ein Gipfeltreffen zwischen Nordkorea und den USA abzuhalten. Sie habe bei einer jüngsten Parteisitzung bestätigt, dass sie eine entsprechende Äußerung gemacht habe, hieß es.Angesichts der Kritik erläuterte Na am Mittwoch, sie habe nur ihre Besorgnis mitgeteilt, dass ein Nordkorea-USA-Gipfel vor dem Wahltermin in seinem Zweck verzerrt werden könne.Die regierende Minjoo-Partei Koreas und andere Oppositionsparteien warfen Na vor, den Parteiinteressen Vorrang vor dem Frieden auf der koreanischen Halbinsel zu geben. Das Präsidialamt kritisierte die Politikerin ebenfalls.