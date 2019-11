Internationales USA bekräftigen stabile Sicherheitsbeziehung mit Südkorea

Das US-Außenministerium hat Spekulationen über Risse im US-südkoreanischen Bündnis zurückgewiesen und eine stabile Sicherheitsbeziehung der beiden Länder betont.



Das berichtete der US-Auslandssender Voice of America am Donnerstag.



Ein Sprecher des Ministeriums sagte am Mittwoch (Ortszeit), die Republik Korea und die USA teilten eine ähnliche Vision von Frieden und Wohlstand im Indopazifik, die auf Rechtsstaatlichkeit, Achtung der Souveränität, Menschenrechten und freiem Informationsfluss beruhe. Der Sender hatte ihn gebeten, die Meinung in Washington zu kommentieren, nach der die Beziehungen zwischen Südkorea und den USA in letzter Zeit problembehaftet seien und Südkorea sich in Richtung China orientiere.



Laut dem Beamten hänge es nicht mit der US-südkoreanischen Allianz zusammen, dass Südkorea und China beim Verteidigungsministertreffen am 17. November die Verstärkung des Austauschs und der Kooperation im Verteidigungsbereich vereinbart hätten.



Bezüglich der Diskussionen zwischen Seoul und Peking über eine Änderung ihrer Absichtserklärung über direkte Telefonverbindungen zwischen den Luft- und Seestreitkräften hieß es, die robusten Sicherheitsbeziehungen der USA zu Südkorea hinderten dieses nicht daran, militärische Hotlines mit anderen Ländern in der Region einzurichten.