Internationales US-Außenministerium will Projekte für mehr Menschenrechte in Nordkorea finanzieren

Das US-Außenministerium will bis zu drei Millionen Dollar für Projekte für die Verbesserung der Menschenrechtslage in Nordkorea zur Verfügung stellen.



Das berichtete der US-Auslandssender Voice of America am Donnerstag.



Das Büro für Demokratie, Menschenrechte und Arbeit gab bekannt, Projekte auf den Gebieten Förderung des Informationszugangs in Nordkorea und Dokumentierung zu Menschenrechten zu finanzieren.



Auf dem Gebiet der Förderung des Informationszugangs werden Projekte für die Produktion und Ausstrahlung von Radiosendungen für Nordkoreaner, die Produktion von Contents sowie die Entwicklung neuer Plattformen ausgewählt.



In Bezug auf das Dokumentieren der Menschenrechtslage werden die Einrichtung und Aufrechterhaltung einer Online-Datenbank über die Gefangenenlager für politische Häftlinge in Nordkorea, das Dokumentieren von Menschenrechtsverstößen, die Veröffentlichung von Berichten über die Menschenrechtslage sowie internationale Aktivitäten für verbesserte Menschenrechte finanziert.



Bewerben können sich gemeinnützige Nichtregierungsorganisationen in den USA und im Ausland sowie öffentliche und private Hochschulen.



Die ausgewählten Projekte werden mit 750.000 bis drei Millionen Dollar bezuschusst.