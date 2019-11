Im Hungerstreik befindlicher Oppositionschef Hwang Kyo-ahn im Krankenhaus

Photo : YONHAP News

Der seit acht Tagen in einem Hungerstreik befindliche Oppositionschef Hwang Kyo-ahn ist in ein Krankenhaus eingeliefert worden.Der Chef der Freiheitspartei Koreas wurde am Mittwoch gegen 23 Uhr in das Severance Krankenhaus in Seoul gebracht, nachdem er das Bewusstsein verloren hatte.Hwang hatte mit einem Hungerstreik vor dem Präsidialamt für eine Verlängerung des Militärabkommens GSOMIA mit Japan protestiert. Auch fordert er den Widerruf von zwei Gesetzesvorlagen. Diese betreffen eine Wahlreform und die angestrebte Einrichtung einer Ermittlungsstelle für Korruption bei hohen Beamten.Südkorea hatte am vergangenen Freitag die Beendigung des Militärabkommens bedingt suspendiert. Der frühere Premierminister hatte seinen Hungerstreik jedoch fortgesetzt, weil die beiden Gesetzesanträge nicht zurückgezogen wurden.