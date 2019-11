Südkorea und Malaysia wollen heute bei Spitzentreffen engere Kooperation beschließen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in wird heute den malaysischen Premierminister Mahathir bin Mohamad zu einem Gespräch empfangen.Im Anschluss an das Gespräch am Präsidentensitz in Seoul werden beide der Unterzeichnung von Absichtserklärungen für eine engere Kooperation beiwohnen und an einer offiziellen Mittagsrunde teilnehmen.Moon wird damit mit Ausnahme des kambodschanischen Spitzenvertreters alle Regierungschefs der Teilnehmerländer am Südkorea-ASEAN-Gedenkgipfel in Busan zu einem bilateralen Gespräch getroffen haben. Der kambodschanische Premierminister Hun Sen war nicht zu dem Sondergipfel am Montag und Dienstag angereist.Moon hatte seit seinem Amtsantritt alle zehn ASEAN-Mitgliedsländer besucht, um die Kooperation mit dem Staatenbund auf das Niveau der Zusammenarbeit mit den vier benachbarten Großmächten anzuheben.Aus dem Präsidialamt hieß es, dass bilaterale Gipfelgespräche mit neun ASEAN-Mitgliedern die Gelegenheit böten, auf der Grundlage der Freundschaft den Entwurf für die künftige Kooperation zu verfeinern.