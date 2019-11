Südkorea und Malaysia über Aufbau strategischer Partnerschaft einig

Photo : YONHAP News

Südkorea und Malaysia wollen ihre Beziehungen im kommenden Jahr auf das Niveau einer strategischen Partnerschaft anheben.Darauf einigten sich Präsident Moon Jae-in und der malaysische Premierminister Mahathir bin Mohamad im Grundsatz bei ihrem Gipfeltreffen am Donnerstag am Präsidentensitz in Seoul.Moon und Mahathir stellten fest, dass die bilaterale Kooperation in verschiedenen Bereichen vertieft werde. Sie einigten sich, anlässlich des 60. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen im kommenden Jahr eine strategische Partnerschaft einzugehen.Moon begrüßte Mahathirs Antrittsbesuch in Südkorea nach seiner Wiederwahl zum Premierminister im letzten Jahr. Er verwies anschließend darauf, dass sich die Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern auf zukunftsorientierte Bereiche wie eine gemeinsame Reaktion auf die vierte industrielle Revolution ausweite. Er schlug vor, durch die Harmonisierung seiner Neuen Südpolitik und der „Look East“-Politik Malaysias Synergieeffekte in der politischen Kooperation zu fördern.Beide Spitzenpolitiker teilten die Ansicht, dass für die Festigung der wirtschaftlichen Solidarität zwischen beiden Staaten ein bilaterales Freihandelsabkommen wichtig sei. Sie vereinbarten, ihre Bemühungen um den Abschluss eines gegenseitig vorteilhaften Freihandelspaktes fortzusetzen.